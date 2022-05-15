قرن و50 عاماً.. عائلة سعودية تتوارث الزراعة في الأحساء

تمتلك عائلة السالم منذ أكثر من 150 عاما، مزرعة تنتج الأرز الأحسائي، حيث قام أجداد الشاب السعودي زكي السالم بتناقل هذا الإرث الذي تناوبت عليه الأجيال حتى الوقت الحاضر.

وفي حواره مع "العربية.نت" كشف السالم أن المزرعة تثمر الخضار والحشائش والبقوليات مثل البامية، والحلوة والسمسم والبطيخ والجح الملون والذرة الملون، وأكمل بقوله: "يعتبر الأرز الأحسائي من الأغذية التي لا غنى عنها، ويعود بالفائدة على الإنسان صحياً بسبب عناصره الغذائية".

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وأشار إلى أن طلبات الشراء تأتي من كافة مناطق المملكة وخارجها، وبحلول عام 2017 أصبحت المزرعة أكبر منتج للأرز الأحسائي، واستعمل السالم العملية التحويلية، حيث استخرج من الأرز الأحسائي الطحين، باعتباره غنيا صحياً في صنع الخبر والكعك وغيرهما.

ونشأ السالم على يد والده المتيّم بحب الزراعة، إلا أن الشاب السعودي حين انطلق في وظيفته الجديدة خارج أسوار مزرعته، شعر بأن روحه لم تغادر مكانه المفضل، مقرراً ترك وظيفته خلفه عام 2016، ويعود إلى الأرز الأحسائي ويطور منه حتى لا يندثر.

وتحولت المزرعة إلى منطقة سياحية جاذبة، بعد أن فتحت أبوابها لجميع الزوار، وكشف المزارع السعودي أن الدخول المجاني أتى تسهيلاً لزيارة الناس، في سبيل تعريفهم على المنتجات الغذائية من بداية زراعتها إلى وقت حصادها.

وأكمل بقوله: "من الفخر أن تنفرد السعودية بأغذية تنضج على أراضيها في الوقت الذي عجزت به الكثير من الدول بزراعة الأرز الأحسائي ولم يكتب لهم التوفيق". وعبر السالم عن فخره وامتنانه للحكومة السعودية بسبب ما لاقاه من دعم متواصل، فيما شدد على أنهم يحرصون على ديمومة هذه المهنة وانتقالها للجيل الذي يليهم.