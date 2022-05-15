مهرجان أفلام السعودية يعلن لجان التحكيم

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية، أسماء لجان التحكيم في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، والسيناريو غير المنفذ، وذلك للدورة الثامنة التي تنطلق في الثاني من يونيو المقبل وتستمر حتى التاسع منه، بتنظيم جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، وتتضمن لجان التحكيم عدداً من الأكاديميين، والفنانين الخليجيين والعرب والأجانب.

الأفلام الطويلة

يترأس لجنة تحكيم الأفلام الطويلة قتيبة الجنابي، وهو سينمائي ومنتج عراقي مستقل، حائز على دكتوراه عن دراسة السينما في الوطن العربي، عمل كمخرج ومنتج لمحطة MBC وكمصور للأفلام التسجيلية في الأوبرا البريطانية. كما عمل كمدير تصوير لسبعة أفلام روائية طويلة، وأخرج وأنتج مجموعة من الأفلام القصيرة التي حازت على جوائز في مهرجانات عالمية.

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وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:

- عائشة كاي: ممثلة وكاتبة سعودية/ كندية حائزة على درجة الماجستير في الكتابة، قامت بأدوار رئيسية ومساعدة في أفلام قصيرة ومسلسلات، وصولا إلى الدور الرئيسي للفيلم الكندي الطويل "طريق الياسمين" عام 2020، الذي ترشحت عنه لثلاث جوائز، وانضمت إثره إلى نقابة الممثلين الكندية.

- أحمد فوزي صالح: مخرج مصري وكاتب محترف، ومشرف تطوير محتوى للقصص التلفزيونية المعدة للمنصات الرقمية، شارك فيلمه الوثائقي "جلد حي" في الكثير من المهرجانات الدولية، وفاز بعدة جوائز، كما حصد فيلمه الروائي الطويل "ورد مسموم" الذي عرض في مهرجان روتردام الدولي عام 2018، ومهرجان القاهرة السينمائي، 17 جائزة.

الأفلام القصيرة

يترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة المخرج والمؤلف المغربي الأميركي حكيم بلعباس، الحاصل على درجة الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا بشيكاغو، ألف وأخرج الكثير من الأعمال الخيالية والوثائقية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من:

- إلهام العلي: فنانة سعودية حائزة على بكالوريوس في إدارة الأعمال. درست المسرح وفنونه، وشاركت في العديد من المسلسلات، وحصلت على عدة جوائز في المسرح والأعمال التلفزيونية، كما شاركت في العديد من الأفلام القصيرة والطويلة خليجياً وعالمياً. وأدارت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أفلام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فانكوفر الكندية عام 2021، ونالت شهادات المشاركة في برنامجين إرشاديين للممثلين.

- Ayten Mutlu Saray أيتن موتلو ساراي: مخرجة ومحاضرة سويسرية مختصة في علوم الثقافة والسينما، ومديرة مهرجان del aube في بازل بسويسرا، عرضت أعمالها في كبرى المهرجانات بما فيها مهرجان كان، وروتردام، ولوكارنو، وحصلت على الكثير من المنح الدولية في عالم السينما.

لجنة تحكيم السيناريو

يترأس لجنة تحكيم السيناريو المخرج وكاتب السيناريو السعودي عبدالمحسن الضبعان، الذي أخرج العديد من الأفلام القصيرة، والمسلسلات التلفزيونية، وأخرج الفيلم الروائي الطويل "آخر زيارة" عام 2019، وشارك في العديد من المهرجانات السينمائية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من:

- محمد الحرز: شاعر وناقد سعودي، اشتغل في قراءاته النقدية على رصد المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، وأصدر العديد من الدواوين الشعرية والدراسات النقدية.

- ضياء يوسف: فنانة، وكاتبة، ومخرجة سينمائية مستقلة، ومن أبرز أعمالها فيلم "ولد سدرة" الحائز على ثلاث جوائز.