ولي العهد السعودي يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا للإمارات

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً السبت، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة للشيخ محمد ولشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، متمنيّاً له التوفيق لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، ومزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

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بالمقابل، شكر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة بين البلدين.

الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات

وكان المجلس الأعلى للاتحاد قد انتخب السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

المادة 51

أتى انتخاب الشيخ محمد خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بموجب المادة 51 من الدستور، بحسب ما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة.

فيما أكد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الشيخ خليفة من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.

حداد رسمي وتنكيس الأعلام

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، أمس الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من أمس الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتباراً من اليوم السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.