آيسف 2022.. استقبال حافل لفائزي المنتخب السعودي للعلوم والهندسة

بلحظات الابتهاج والاحتفال، استقبلت لافتات التهنئة والفخر المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في مطار الملك خالد الدولي، بعد تحقيق جوائز تجاوزت 22 جائزة دولية في مسابقة آيسف 2022.

لافتات التهنئة في المطار، ومنها تهنئة للطالبة دانة محمد العيثان، التي منحت ذهبية عالمية للوطن بعد تحقيقها المركز الأول على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 في مجال الكيمياء.

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وأظهرت اللقطات الاستقبال الحافل للمنتخب الذي رفع رأس الوطن عاليًا في هذا المحفل الدولي عبر تفوق وتميز ساحق من خلال مشروعات مميزة. وظهرت مشاعر الفرح التي عمت مطار الملك خالد الدولي.

وقد تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو التي جسدت الفرحة ووثقت فرحة الإنجاز بحصد 22 جائزة عالمية للطلاب والطالبات الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022".

وظهرت علامات الفرحة العارمة على المتسابقين بالتتويج في فيديو لاقى رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحصدت المملكة 21 جائزة بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع وباحث شاب للطالب عبدالله الغامدي.

وحصل الفريق السعودي على 16 جائزة عالمية كبرى، بالإضافة إلى 6 جوائز عالمية خاصة، وذلك في مجالات الطاقة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والسلوك وعلوم النبات وعلوم المواد والهندسة البيئية والتقنيات الهندسية والعلوم الطبية الانتقالية.

في حين تسابق المغردون لتقديم التهاني والتبريكات للأبطال الفائزين، إذ قال الفنان عبدالإله السناني: "هؤلاء هم فخرنا ومستقبلنا المُشرق.. ‏الفائزون في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ‫#آيسف_2022، حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة.. ‏كفو يا أبطال".

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ هنأ الفائزين قائلاً: "بكل فخر أهنئ أبنائي وبناتي الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ‫#آيسف_2022، حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة بدعم من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وجهود حثيثة بذلها معلموهم وأسرهم"، معلنا عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 تقديرًا لهم على هذا الإنجاز الوطني.

وكتب الوزير آل الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بكل فخر أهنئ أبنائي وبناتي الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ‫آيسف 2022، حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة بدعم من قيادتنا الرشيدة- أيدها الله- وجهود حثيثة بذلها معلموهم وأسرهم، ويسرني أن أعلن عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين تقديرًا لهم على هذا الإنجاز الوطني".

كما أعلن آل الشيخ عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022.

وباركت إدارات التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة للطلاب هذا الإنجاز للوطن، والذي جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة للتعليم باعتباره حجر الأساس في تقدم الأمم ونهضتها.

وبذلك تكون المملكة قد حققت هذا التميز، ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، للعام السادس عشر على التوالي، وبـ35 موهوبًا وموهوبة، 15 جائزة كبرى و6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" من بين طلاب 85 دولة، الذي أُقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري.

واختتمت الإنجازات بتحقيق الطالب "عبدالله الغامدي" جائزة أفضل عالم باحث على مستوى العالم، منافسةً مع 1700 بحث من 65 دولة، عن مشروعه في إنتاج وتخزين الهيدروجين.