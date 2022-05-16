الفريق الجراحي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس يعلن وفاة أحدهما
أشار الفريق الجراحي إلى أن حالة التوأم الآخر مستقرة، وجميع مؤشراته الحيوية جيدة
أعلن الفريق الجراحي السعودي لفصل التوأم اليمني الملتصق بالرأس أن أحد التوأمين توفي في اليوم الثاني من عملية الفصل نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في القلب رغم تقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة له من الفريق الطبي المعالج، علما أن الفريق الجراحي كان قد واجه صعوبات وتحديات كبيرة في أثناء عملية فصل التوأم، مما جعل حالة أحدهما حرجة بعد العملية.
وأشار الفريق الجراحي إلى أن حالة التوأم الآخر مستقرة، وجميع مؤشراته الحيوية جيدة، ولا يزال تحت الرقابة في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.
ورفع الفريق الطبي أحر التعازي لوالدي التوأم، سائلا الله تعالى أن يكون شفيعا لهما، وأن يلهمهما من بعده الصبر والسلوان.
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