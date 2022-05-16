انهيار جزئي في أحد جوانب البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي في الأحساء

أوضحت هيئة التراث أنه في عصر يوم الأحد حدث انهيار جزئي في أحد جوانب البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي الواقع بحي الحزم في مدينة المبرز بمحافظة الأحساء، دون حدوث أية إصابات أو أضرار .

وبينت الهيئة أن فريقاً من فرع الهيئة في محافظة الأحساء قام على الفور بمباشرة أعمال الحماية والتهذيب للأجزاء المتضررة بالموقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، مؤكدة بأن العمل جار حالياً على مشروع لإعادة تهيئة الموقع، واستكمال أعمال الصيانة والترميم القائمة، وذلك ضمن عدد من المشاريع التي تنفذها الهيئة لحماية وتأهيل عدد من مواقع التــراث العمراني في مختلف مناطق المملكة.

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وأشارت الهيئة إلى أن جميع مباني مواقع التراث الثقافي التي تمتلكها ستكون خاضعة للتأمين وذلك لضمان المحافظة عليها. مؤكدة حرصها على حماية وتفعيل جميع مواقع التراث الثقافي في المملكة، وتوفير كافة متطلبات صيانتها واستدامتها، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه خدمة التراث الوطني بجميع قوالبه المادية وغير المادية.