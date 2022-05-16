خادم الحرمين الشريفين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية
وجه العاهل السعودي خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة
غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، بحسب بيان صادر من الديوان الملكي.
بعد خروجه من المستشفى.. #الملك_سلمان يعبر عن خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم ودعواتهم، كما يعبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من من قادة الدول.— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 15, 2022
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وقد وجه العاهل السعودي خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.
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