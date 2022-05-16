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خادم الحرمين الشريفين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية

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خروج الملك سلمان من المستشفى
الملك سلمان يغادر المستشفى

خادم الحرمين الشريفين غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية

وجه العاهل السعودي خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، بحسب بيان صادر من الديوان الملكي.

وقد وجه العاهل السعودي خالص شكره وامتنانه لأبنائه وبناته شعب السعودية على مشاعرهم ودعواتهم الكريمة، كما عبر عن تقديره لكل من اتصل أو بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

خروج الملك سلمان من المستشفى
  • خروج الملك سلمان من المستشفى
  • ولي العهد السعودي
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خروج الملك سلمان من المستشفى
خروج الملك سلمان من المستشفى
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
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