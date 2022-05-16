لمدة شهر .. معرض للخط العربي تنظمه مكتبة الملك عبدالعزيز مع الألكسو في تونس

تنظم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" معرضا للخط العربي، وذلك في 18 مايو 2022م، بالعاصمة التونسية تونس، والذي يستمر لمدة شهر، حيث يواكب المعرض انعقاد اجتماعي المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية.

ويأتي تنظيم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لمعرض الخط العربي في تونس في وقت يشهد اهتماما سعوديا بمنظمة "الألكسو"، حيث أقامت عدد من الجهات السعودية شراكات ومشاريع مشتركة ذات صلة بمجالات عمل المنظمة، فيما يُعد تنظيم هذا المعرض امتداداً لجهود وزارة الثقافة التي سجلت الخط العربي في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

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وتستضيف تونس المعرض في نسخته الرابعة بعد أن أطلقته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وبحضور المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر ونائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، ورؤساء الهيئات الثقافية بوزارة الثقافة، وعدد من الشخصيات المعنية بفنون الخط العربي، بالتزامن في فروعها بالرياض وبكين والدار البيضاء لما تشكله الخطوط كعنصر تراثي بارز من عناصر الثقافة العربية والإسلامية العريقة.

ويستخدم هذا المعرض الذي يُعتبر نقلة نوعية في معارض المكتبة، تكنولوجيا العالم الافتراضي والواقع المعزز.

كما يبرز هذا المعرض اهتمام المملكة العربية السعودية، ومؤسساتها الثقافية والمعرفية، بالموروث العربي والإسلامي العريق، وما يمثله الخط العربي كفن متميز أصيل له حضوره التاريخي والمادي الملموس، وما يزال مؤثرا في مختلف اللغات التي تستخدم الحروف العربية.