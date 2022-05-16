السعودية.. مصور يرصد بعدسته "القمر العملاق"

تمكن المصور "وائل الحكمي" من رصد القمر العملاق الذي ظهر في سماء السعودية ليلة أمس.

وقال الحكمي "للعربية.نت" إن رصده للقمر العملاق أخذ منه ما يقارب الساعة حتى العثور على زاوية مميزة للتصوير، ذاكرا أنه رصد القمر في محافظة الخرج وعلى بعد كيلومتر تقريبا من برج الخرج، وذلك بعد تجهيز أدوات التصوير من عدسات وترايبد لتثبيت الكاميرا في وقت مبكر وتم التصوير بعدسة كانون 300.











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الجدير بالذكر أن المصورين السعوديين استعدوا لهذا الحدث، ووثقوه بالتصوير، حيث إن وصف القمر العملاق يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (القمر الحضيض) ويقصد بذلك أن القمر في أقرب مسافة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 362,127 كيلومترًا.