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هيئة الموسيقى تعلن إطلاق "الثقافة الموسيقية" عبر منصة "مدرستي"

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تعبيرية

هيئة الموسيقى تعلن إطلاق "الثقافة الموسيقية" عبر منصة "مدرستي"

يقدم النشاط محتوىً إثرائي بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى

العربية .نت - مريم الجابر

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أعلنت هيئة الموسيقى، اليوم الاثنين، عن إطلاق نشاطا لا صفّيا بمسمّى "الثقافة الموسيقية"، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم.

ويقدم النشاط محتوى إثرائيا على منصة "مدرستي" التابعة لوزارة التعليم، بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرف على أساليب فنانين عالميين.

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ويتناول موضوعات متعددة وتعريفًا عامًا في كل حلقة بشرح تفصيلي للمفاهيم الفنية والنظريات والقواعد، بالإضافة إلى مختارات من آلات موسيقية متنوعة وتصنيفها وصناعتها وتقنية العزف، إلى جانب موضوع "نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية"، وموضوع "التراث الموسيقي السعودي"، وذلك من خلال حلقات (دروس) افتراضية على منصة مدرستي.

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