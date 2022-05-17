تحذير من عواصف رملية على منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر الثلاثاء
أعلن الدفاع المدني السعودي أن المركز الوطني للأرصاد يحذر من عواصف رملية على منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر يوم الثلاثاء.
وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على تويتر إن من المتوقع أن تتسبب العواصف الرملية في انعدام الرؤية الأفقية إضافة لوجود نشاط في الرياح السطحية.
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تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة #الرياض حتى الساعة 3 صباح يوم الثلاثاء.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/bwJmSCVSgZ— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 16, 2022
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