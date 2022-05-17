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تحذير من عواصف رملية على منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر الثلاثاء

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THUMBNAIL_ العاصفة الرملية تصل الإمارات بعد السعودية والبحرين
عاصفة رملية سابقة في السعودية

تحذير من عواصف رملية على منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر الثلاثاء

دبي - قناة العربية

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أعلن الدفاع المدني السعودي أن المركز الوطني للأرصاد يحذر من عواصف رملية على منطقة الرياض حتى الثالثة من فجر يوم الثلاثاء.

وقال الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على تويتر إن من المتوقع أن تتسبب العواصف الرملية في انعدام الرؤية الأفقية إضافة لوجود نشاط في الرياح السطحية.

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