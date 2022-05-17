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حزن في السعودية.. رحيل محاربة السرطان ريما الحساوي

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ريما الحساوي

حزن في السعودية.. رحيل محاربة السرطان ريما الحساوي

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

بعد صراع مع السرطان، توفيت الممرضة السعودية محاربة السرطان ريما الحساوي، أمس الاثنين، وسط حالة حزن واسعة في أوساط نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، الذين ساندوها في مقاومتها للمرض الفتاك لسنوات.

ونعت مدينة الملك سعود الطبية الحساوي. كما نعاها نشطاء التواصل بوسم #ريما_الحساوي مع عبارات ورسائل مؤثرة، مؤكدين على طيب أخلاقها وتعاملها وابتسامتها الدائمة، مشددين على أنها نموذج مميز للممرضة السعودية.

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يشار إلى أن الحساوي كانت سجلت العديد من الفيديوهات تحدثت فيها عن السرطان وصراعها مع المرض الذي اكتشفته في مراحله الأخيرة.

مسيرة 10 سنوات وتكريم

يذكر أن ريما الحساوي ممرضة سعودية تكللت مسيرتها على مدى 10 سنوات من العمل والإنجاز. وكانت شرطة منطقة الرياض قد كرمتها نظير تميزها في العمل، حيث تمكنت من ضبط مجموعة من قضايا تزوير الوثائق بغرض العلاج في مدينة الملك سعود الطبية عبر بيانات غير صحيحة، وفق صحيفة "الرياض".

ريما الحساوي
ريما الحساوي

وثمنت لها الإدارة التنفيذية بالمدينة في ذلك الوقت تلك الجهود التي أتت من منطلق إحساسها بالمسؤولية الوطنية والتفاني في أداء واجبها. كما حصلت على جائزة ديزي الدولية لتكريم الممرضين والممرضات.

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