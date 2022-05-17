ولادة 6 من إناث الوعول في "السودة"
السودة تعد موطناً للعديد من الكائنات الحية بما فيها "الوعل الجبلي"
أعلنت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن ولادة من إناث الوعول الجبلية، التي أطلقتها الشركة في ديسمبر الماضي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وذلك ضمن جهودها المبذولة في الحفاظ على البيئة وإعادة توطين الكائنات الحية المهددة بالانقراض.
وكانت السودة للتطوير أطلقت 15 وعلاً جبلياً مهدداً بالانقراض في السودة، بهدف إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى موطنها وحماية البيئة الطبيعية في منطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع.
وتسهم هذه المبادرة في دعم جهود المملكة البيئية حيث تواصل السودة للتطوير جهودها في الحفاظ على التنوع الحيوي وإعادة التوازن البيئي لترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية عن السودة التي تعد موطناً للعديد من الكائنات الحية بما فيها "الوعل الجبلي"، وقد جاءت هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات البيئية التي أطلقتها الشركة بما يسهم في تنمية الغطاء النباتي والحياة الفطرية بمنطقة مشروع تطوير السودة وأجزاء من رجال ألمع الذي سيجذب مليوني زائر على مدار العام بحلول عام 2030.
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