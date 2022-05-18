الملك سلمان يوافق على المسابقة الدولية في كتابة المصحف
سيتم الإعلان قريباً عن شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف شهر شعبان القادم، تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
من جانبه، أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتميزين في كتابة القرآن الكريم من الخطاطين المهرة، ومشاركتهم في كتابة مصحف كريم يحمل اسم المؤسِّس رحمه الله، مع تبادل الخبرات والأفكار بين الخطاطين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها.
كما دعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى تعبئة الاستبانة المرافقة، وإرسالها على البريد الآتي: ketabat-almushaf@qurancomplex.gov.sa
يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف شهد نقلة نوعية من خلال زيادة عدد النسخ المطبوعة من المصحف الشريف بنسبة تجاوزت الـ 100% ليبلغ حجم الإنتاج 20 مليون نسخة سنوياً بعد أن كان ثمانية ملايين نسخة سنوياً في السابق، إضافة إلى تميز نوعية ورق الطباعة الفاخر، إلى جانب زيادة عدد اللغات لترجمة كلمات ومعاني القرآن الكريم إلى ما يقارب ثمانين لغة عالمية.
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