رامية سعودية: صدفة أخرجتني من الوظيفة إلى الرياضة

باتت نقطة الضوء التي صوبت سهامها نحوها أهم نقطة تحول في حياة الرامية حورية قشقري، سجّلت فيها هدفاً حقيقياً في مرمى التميز من خلال سعي دؤوب وعمل شغوف.

فقد أوضحت قشقري في حديثها مع "العربية.نت"، أن انطلاقتها كانت عبر نادي حراء النسائي، حيث أشرف على تدريبها في الفريق صاحب المركز الأول في الرماية بالمملكة المدرب محمد تركمان، فشهدت تحسّناً ملحوظاً.

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دعم واهتمام

وأضافت أنها لمست مع لاعبات أخريات من فريقها الاهتمام والدعم من قبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرماية، ففور التحاقهن بالنادي فُتحت أمامهن الأبواب لتطوير أنفسهن وخوض البطولات والمنافسات مع الفرق الأخرى.

كما أوضحت أن الفريق ضمّ نخبة من اللاعبات المحترفات اللاتي كان لهن دور في تحقيق بطولات كبطولة جدة النسائية للرماية، وكسب 3 ميداليات، أولاها كانت الميدالية الذهبية للرماية من نصيب أسماء الزهراني لمسافة 18 مترا، ونالت البرونزية الرامية كريمة عمران لمسافة 18 مترا، فيما حصدت الميدالية البرونزية الثالثة الرامية رويدة المزروعي لمسافة 30 مترا.

بدايتها

أما عن بداياتها فكشفت أنها عملت كموظفة في القطاع الخاص، وتحوّلت بعد ذلك لرائدة أعمال، ثم اكتشفت حبها وشغفها برياضة الرماية من بعد الالتحاق بنشاط صيفي برفقة ابنتها.

ومن وقتها تعلقت بهذه الرياضة، وتابعت التدريب بها من باب ممارستها كهواية برفقة عدد من اللاعبات المتميزات، حيث وجد المدرب قدرات تؤهلها للانضمام لنادي حراء الذي يُعتبر أول وأكبر نادٍ نسائي به فريق للرماية والذي حصد 3 ميداليات في بطولة الرياض، وفق قولها.

أمنية أخيرة

أما عن متطلبات الرماية فذكرت أن رياضة رماية السهام تتطلب قوة عضلية في الجزء العلوي من الجسم، خصوصاً الأيدي والأكتاف والظهر، إلى جانب القدرة على الحفاظ على صفاء الذهن والتركيز العالي.

وأكدت أن الفريق يحظى بدعم كبير من قِبل المدرب الذي يثق في قدرات الفريق ويحاول التركيز على نقاط قوة كل لاعبة، حيث يتطلع الفريق لخوض المزيد من البطولات المحلية والعربية والدولية، كون هذه التجارب ستسهم بشكل كبير في زيادة حصيلة خبرات الفريق.

إلى ذلك، تمنّت في ختام كلامها أن تخوض بطولات محلية وعربية ودولية، إضافة لهدفها لدخول مجال التدريب وفتح مركز خاص لتدريب السيدات على الرماية.