السعودية ندى عابد تكشف للعربية نت رحلتها مع لعبة المبارزة

منذ طفولتها وهي تراقب تميز والدها الدكتور "حازم عابد" في مجال المبارزة وفي قرارة نفسها كانت تضمر أن تسير على خطاه هكذا تحدثت.

"ندى حازم عابد" لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة قالت "للعربية.نت" إن حبها للمبارزة ورثته من والدها والذي يعتبر من أبطال المملكة في هذا المجال، ونظرا لحبه للمبارزة حيث كانت تتابع شغفه هي وإخوانها وأخواتها الذين ساروا على خطى والدهم في حب هذه الرياضة.

مادة اعلانية

وكان هناك تدريب وانتظار للحظة الوصول إلى فرصة مميزة للمشاركة والتي أوصلتها لحصد العديد من الجوائز المحلية والدولية، والتي بدأتها كلاعبة في برنامج النخبة بممارسة رياضة المبارزة من عام 2016م، كما أنها كانت أول من مثل المبارزة السعودية لمنتخب البنات في بطولة آسيا للناشئين والشباب المقامة في البحرين في ذلك العام.





واستعرضت ندى أهم منجزاتها في عالم المبارزة مبينة أنها حققت بطولة المملكة والمركز الأول، على الصعيد الداخلي وأما على الصعيد الدولي فهي من أوائل المبارزات السعوديات والمشاركات في بطولة آسيا للمبارزة للناشئين والشباب عام 2016.

وحققت أول ميدالية للمبارزة السعودية وذلك في البطولة الدولية في الأردن عام 2017.

وأيضا حققت أول ميدالية آسيوية للمبارزة السعودية وكانت في عام 2019 في بطولة الجولة الآسيوية التي أقيمت بالرياض.

‏كما حققت المركز الثاني والميدالية الفضية مع الفريق السعودي في بطولة الأندية العربية للمرأة في الشارقة عام 2019، بالإضافة إلى العديد من الميداليات على مستوى الخليج ومستوى الدول العربية.

مهارات هذه اللعبة

وحول أهم مهارات هذه اللعبة أشارت أن هذه اللعبة تتطلب مهارات معينة وتكسب اللاعب ضمنها التركيز والصبر وحب المنافسة والحرص على الوصول إلى الهدف، كما أنها تتطلب لياقة عالية وتوافقا عضليا وعصبيا وتفكيرا سريعا لاتخاذ قرار سريع لأداء الحركات، بحيث تحصل اللاعبة على اللمسة والفوز.

وفي حديثها عن الدعم الذي تحصل عليه أوضحت أنها وجدت الدعم الكبير من الأسرة لأن جميع أفراد الأسرة محبين لهذه اللعبة، حيث قدموا لها الدعم في مشاركاتها المحلية والدولية وهذا الدعم هو الوقود الذي يساعدها على الاستمرار في ممارسة رياضة المبارزة، بالإضافة إلى الدعم من المجتمع الذي لمسته من خلال المدرسة والآن في الجامعة وأيضا من الصديقات والأقارب، وحتى اللاعبات مبينة أنها طالبة في السنة التحضيرية- مسار علمي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

وعن أهم عوامل النجاح في لعبة المبارزة ذكرت أن حب اللعبة بلا شك يكون أحد أسباب الاستمرار في هذه الرياضة، والعامل الثاني هو تنظيم الوقت لأن معظم اللاعبات طالبات، كما أن المواظبة على التمارين تعد سببا أساسيا، بالإضافة طبعا للدعم من محيط اللاعبة مثل الأسرة والمدرسة والزميلات مما يساعد على النجاح ،وكذلك الدعم من الاتحاد السعودي للمبارزة، ووزارة الرياضة والذي يعتبر عنصرا أساسيا للنجاح، وذلك بتوفير المدربين للاستمرار في التدريبات وتكثيف المشاركة في المعسكرات والبطولات.

وتابعت: "إن دعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحاد السعودي للمبارزة كبير جدا وذلك بتوفير العديد من المعسكرات والمشاركات والتي تجعل مشاركاتنا مثمرة وتقود إلى نتائج طيبة"، وهذا ما جعلها حريصة على المشاركة وأن تتميز وتحصل على نتائج تليق بهذا الوطن الغالي والرياضة السعودية.

‏ وعن تطلعاتها أفادت أنها تطمح إلى أن تواصل تطوير مهاراتها وتحسِّن من مستواها وتستمر في المنافسة على البطولات سواء على النطاق الداخلي أو في المنافسات الدولية وأن تحقق للمملكة وللمبارزة السعودية العديد من الإنجازات والجوائز والمراكز في مختلف البطولات بإذن الله تعالى.