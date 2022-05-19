.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خالد بن سلمان: التقيت مع أوستن في واشنطن وبحثنا التعاون الاستراتيجي

  • الخط
الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأميركي
الأمير خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأميركي

خالد بن سلمان: التقيت مع أوستن في واشنطن وبحثنا التعاون الاستراتيجي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أنه التقى بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، واستعرض معه الشراكة السعودية-الأميركية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما، أضاف أنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع.

وقال "بحثنا الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، وعددًا من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن مصالحنا المشتركة".

يشار إلى أن الأمير خالد بن سلمان كان وصل مع الوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأميركيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصريحات أردوغان تثير الشكوك.. ما الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد للناتو؟ تصريحات أردوغان تثير الشكوك.. ما الموقف التركي من انضمام فنلندا والسويد للناتو؟
اكتشف المزيد