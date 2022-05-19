خالد بن سلمان: التقيت مع أوستن في واشنطن وبحثنا التعاون الاستراتيجي

أعلن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أنه التقى بوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، واستعرض معه الشراكة السعودية-الأميركية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين البلدين، وذلك بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت اليوم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استعرضنا الشراكة السعودية-الأمريكية، وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين بلدينا الصديقين. pic.twitter.com/cM5ja4FDbX — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 18, 2022

كما، أضاف أنه عقد جلسة مباحثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع.

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وقال "بحثنا الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميا ودوليا، وعددًا من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن مصالحنا المشتركة".

كما عقدت جلسة مباحثات موسعة مع وكيل وزارة الدفاع للسياسات د.كولن كال، ضمن اجتماع لجنة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع. بحثنا الأحداث والمتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وعددًا من الملفات المتعلقة بدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والدفاع عن مصالحنا المشتركة. pic.twitter.com/1JKH9vfLk3 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 18, 2022

يشار إلى أن الأمير خالد بن سلمان كان وصل مع الوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، سيلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأميركيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.