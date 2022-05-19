وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع نظيره الجزائري

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين في الجزائر.

وقال بيان للخارجية الجزائرية إن اجتماع لجنة التشاور السياسية، الذي سيعقد اليوم بالجزائر برئاسة وزيري خارجية البلدين، سيستعرض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبحث آفاق تعزيز هذه العلاقات، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل إلى العاصمة الجزائرية مساء الأربعاء.

وحضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.