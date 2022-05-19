وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات مع نظيره الجزائري
اجتماع لجنة التشاور السياسية سيعقد اليوم بالجزائر برئاسة وزيري خارجية البلدين
أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين في الجزائر.
وقال بيان للخارجية الجزائرية إن اجتماع لجنة التشاور السياسية، الذي سيعقد اليوم بالجزائر برئاسة وزيري خارجية البلدين، سيستعرض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبحث آفاق تعزيز هذه العلاقات، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل إلى العاصمة الجزائرية مساء الأربعاء.
وحضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود.
-
شكوى ضد "أمازون" بزعم التمييز ضد العاملات الحوامل والمعاقاتوكالة حقوقية: من خلال حرمانهن من التسهيلات وإجبارهن على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر شركات
-
لجنة الناتو العسكرية تبحث اليوم الحرب في أوكرانيا وتوسيع الحلفواشنطن تسعى لتبديد مخاوف تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو.. والحلف يناقش خطة زيادة قدراته في دول شرق الاتحاد الأوروبي العرب والعالم
-
خسائر فادحة تعمّق أزمة "وول ستريت".. والمؤشرات تهوي بنسب اقتربت من 5%تارغت تخسر ربع القيمة السوقية لأسهمها.. وقلق بشأن الاقتصاد الأميركي أسواق المال
-
سوناك: بنك إنجلترا يركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدفأكد أن دور البنك هو السيطرة على التضخم اقتصاد