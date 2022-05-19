"روبوت ذكي" لتقديم خدمات الإفتاء للنساء بالمسجد الحرام
تقديم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ11 لغة عالمية
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الروبوت التوجيهي الخاص بتقديم خدمات الإفتاء بالترجمة الفورية بـ11 لغة عالمية في عدد من المواقع والمصليات النسائية بالمسجد الحرام.
ويقدم الروبورت خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدات المسجد الحرام بطريقة إلكترونية حديثة، عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي وبسرعة 5 جيجا هرتز، تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات ومن خلال عدد من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ويستقبل "الروبوت التوجيهي الذكي" قاصديه من خلال شاشة 21 بوصة تعمل باللمس، وتدعم اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية، كما يتميز بتصميم عصري ومرن يسمح بمرونة تنقله لتقديم خدمات الإفتاء الشرعي في أرجاء المسجد الحرام، ونظام كاميرات عالية الوضوح والدقة تتيح التصوير المحيطي للموقع وسماعات ذات وضوح عالٍ في الصوت، والتقاطه بتقنيات إزالة الضوضاء.
يأتي ذلك ضمن خطط الرئاسة لتطوير خدمات الحرمين الشريفين (2024)، ومستهدفاتها المتوائمة مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وفي إطار توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لإيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والتوجيهية والإرشادية وفق منهج الوسطية والاعتدال القويم والمستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
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