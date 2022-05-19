"قرية الأنيمي" اليابانية الأولى في العالم تشارك بموسم جدة
يشارك 50 عارضاً في تقديم عروض الأنيمي اليابانية من الحاصلين على جوائز حول العالم
انطلقت اليوم الخميس فعاليات "قرية الأنيمي" العالمية اليابانية الشهيرة في منطقة "سيتي ووك" ضمن موسم جدة 2022، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك بالعديد من العروض والفعاليات والحفلات المتنوعة، بحضور شخصيات يابانية والعديد من عشاق فعالية الأنيمي.
وشهد افتتاح الأنيمي اليابانية التي تستمر فعالياتها ٤٥ يوماً أطول مسيرة استعراضية للأزياء التنكرية، وعروضاً سينمائية، ودي جي زاك، وفناني المانجا، وساعة أوتاكو، والعديد من العروض اليابانية المشوقة.
وهيأت إدارة الموسم "قرية الأنيمي" بسيتي ووك بالعديد من التجهيزات والخدمات؛ ليقضي الزائر فيها رحلة في عالم الفن والترفيه بطابع ياباني مميز، حيث يستقبل الشارع الياباني زواره بالفرق الاستعراضية والمطاعم اليابانية ومتاجر منتجات الأنيمي، ومتاهة الأنيمي والعديد من مسرحيات الأنيمي العالمية.
50 عارضاً
ويشارك 50 عارضاً في تقديم عروض الأنيمي اليابانية من الحاصلين على جوائز حول العالم في هذا الفن الاستعراضي، وذلك في أجواء حماسيةمليئة بالمتعة، تتوزع على 9 أقسام ترفيهية متنوعة إضافة للمطاعم والمتاجر التي تعرض منتجات الأنيمي الشهيرة.
وخصصت إدارة موسم جدة ساعة للمواهب الشابة يومياً للمشاركة في الثقافة اليابانية، والاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال، وذلك منالأحد حتى الأربعاء من كل اسبوع.
وتعد منطقة "ستي ووك" التي تحتضن "قرية الأنيمي" أحد أهم مناطق فعاليات موسم جدة بتنوع الخيارات فيها، وتعدد مواقع فعالياتها ومناسبتهالمختلف الأعمار من الجنسين.
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