هذا ما قاله السعودي الذي صور ميسي في جدة

على الرغم من تخصصه في مجال التصوير المعماري والتصوير الدعائي، إلا أنه استطاع أن يكسب ثقة عدد من اللاعبين العالميين، ويقوم بتوثيق لحظات وجودهم في السعودية، حيث قام بتصوير اللاعب الشهير ميسي كريستيانو رونالدو وديبالا وزين الدين زيدان، وفريق برشلونة كاملاً، وفريق ريال مدريد كاملاً.

المصور الضوئي عماد الحسيني محترف للتصوير من عام 2008، من مواليد مدينة جدة، ومتخرج من جامعة الملك عبد العزيز قسم إدارة الأعمال، يقول في حديثه مع "العربية.نت": إن بداياتي في التصوير كانت في المدرسة منذ وقت مبكر، حينها كنت مصور المدرسة الرسمي، وكان لدي كاميرا ديجيتال 3 ميجا بكسل فقط، وأرى العالم بها، ثم تخرجتُ من المرحلة الثانوية، وبدأ الشغف يزداد وبدأتُ أبدع في أخذ اللقطات بفلسفتي الخاصة.

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تصوير اللاعبين

وعن تخصصه في تصوير اللاعبين من نجوم العالم قال: تخصصتُ في التصوير المعماري والتصوير الدعائي، ولي إسهامات في تصوير الحرمين الشريفين، ولكن الفرصة أتيحت لي عند زيارة هؤلاء اللاعبين لمدينة جدة، فقمتُ بتصوير اللاعبين الدوليين، فهي فرصة ذهبية لأي مصور.

وفي حديثه عن الفنيات الإبداعية في التصوير، قال: يجب أن تكون الصورة ذات معنى وقصة وفائدة، تراعى فيها مقاصد معينة مثلا زيارة ميسي للبلد في وسط جدة، فالصور يجب أن تظهر أن ميسي في البلد، وهذا ما قمتُ بتصويره وإثبات وجود هؤلاء الضيوف العالميين داخل المواقع التاريخية وتوثيقها.







من تصوير الحسيني لباب الكعبة تصوير الحسيني لمقام إبراهيم ميسي في جدة البلد الحسيني خلال ممارسته التصوير

أهم الصور وأجملها

وسرد الحسيني أهم الصور التي التقطها خلال مشواره الفني، وهي: "صورة الحجر الأسود بوضوح، والتي لم يسبق لأحد أن صوره به 39 ألف ميغا بكسل وبوضوح تام بلا انعكاسات، في مهمة تصوير استغرقت 7 ساعات وأسبوعين من العمل على تعديل الصورة، كما تشرفتُ بتصوير مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام داخل الحرم المكي، وبتقنيات حديثة مظهراً المقام بصورة لم يرها أحد من قبل، كما قمتُ بتصوير الكعبة المشرفة بكل تفاصيلها، ووثقتُ جمال العمارة الإسلامية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بكل تفاصيله بداية بالواجهة الشريفة ومحيط حجرة النبي ﷺ مروراً بالقبة الخضراء والتوسعات السعودية المباركة باستخدام الكاميرات والطائرات الدرون.