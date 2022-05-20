37 ألف طن من "اللوزيات" سنوياً تنتجها تبوك
تبوك تصدر محصولها الصيفي من المشمش والخوخ والدراق والنكتارين
تعتمد أكثر من مليون و448 ألفا من شجر "اللوزيات" بمنطقة تبوك، على أحدث طرق الري في العالم، لإنتاج مايزيد عن 37 ألف طن من المشمش والخوخ والدراق والنكتارين، التي تصنف من عائلة "اللوزيات".
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عرفت أشجار اللوزيات طريقها لمنطقة تبوك من خلال تجارب سابقة للمزارعين في مناطق مجاورة، وما بذلته وزارة البيئة والمياه والزراعة من جهود لإرشاد المزارعين للطرق المثلى للزراعة والري الحديث، وحثّهم على الالتزام باستخدام المبيدات والأسمدة بالطرق العلمية الصحيحة، حفاظاً على سلامة وجودة المنتجات الزراعية.
إلى جانب تنظيم العديد من الندوات الإرشادية والدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل، التي أسهمت في نقل الخبرات والتجارب للمزارعين، حتى باتت تبوك تصدر محصولها الصيفي من المشمش والخوخ والدراق والنكتارين إلى جميع أسواق مدن ومحافظات المنطقة وإلى مناطق أخرى.
-
بعد لقائه مع خالد بن سلمان.. أوستن: ملتزمون بشراكتنا القوية مع السعوديةرحب وزير الدفاع الأميركي بجهود السعودية البناءة في دفع الهدنة اليمنية الحالية، مؤكدا ضرورة تمديد الهدنة أميركا
-
السعودية ندى عابد تكشف للعربية نت رحلتها مع لعبة المبارزة"ورثت شغف المبارزة من والدي وسأعمل على رفع اسم الوطن الغالي عاليا" السعودية
-
خيمة السعودية في مهرجان كان تجمع صناع السينماشهد مهرجان كان السينمائي حضورا لافتا للسينما العربية بدورته الـ 75 إذ أصبح الملتقى في خيمة المملكة العربية السعودية التي تشارك للمرة الثانية هذا العام ... ثقافة وفن