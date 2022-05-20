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37 ألف طن من "اللوزيات" سنوياً تنتجها تبوك

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اللوزيات في تبوك

37 ألف طن من "اللوزيات" سنوياً تنتجها تبوك

تبوك تصدر محصولها الصيفي من المشمش والخوخ والدراق والنكتارين

الرياض - العربية.نت

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تعتمد أكثر من مليون و448 ألفا من شجر "اللوزيات" بمنطقة تبوك، على أحدث طرق الري في العالم، لإنتاج مايزيد عن 37 ألف طن من المشمش والخوخ والدراق والنكتارين، التي تصنف من عائلة "اللوزيات".

المشمش في تبوك
المشمش في تبوك

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عرفت أشجار اللوزيات طريقها لمنطقة تبوك من خلال تجارب سابقة للمزارعين في مناطق مجاورة، وما بذلته وزارة البيئة والمياه والزراعة من جهود لإرشاد المزارعين للطرق المثلى للزراعة والري الحديث، وحثّهم على الالتزام باستخدام المبيدات والأسمدة بالطرق العلمية الصحيحة، حفاظاً على سلامة وجودة المنتجات الزراعية.

إلى جانب تنظيم العديد من الندوات الإرشادية والدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل، التي أسهمت في نقل الخبرات والتجارب للمزارعين، حتى باتت تبوك تصدر محصولها الصيفي من المشمش والخوخ والدراق والنكتارين إلى جميع أسواق مدن ومحافظات المنطقة وإلى مناطق أخرى.

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