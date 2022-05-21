الثقافة السعودية تختتم فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى

بصوت الفنان كاظم الساهر والفنانة السعودية زينة عماد، اختتمت وزارة الثقافة السعودية أمس، النسخة الأولى من مهرجان "الغناء بالفصحى"، الذي تنظمه على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد الرياض، بحفلة غنائية باهرة.

ووجهت الفنانة الواعدة زينة عماد شكرها لوزارة الثقافة على دعمها المستمر للفنّ الأصيل ومحبّيه، ثم استهلت الليلة الطربية بحزمة من الأغاني الكلاسيكية العربية، إذ أشجت الجمهور بالقصائد الفصحى الأصيلة، مسترجعة رائعة الشاعر قيس بن الملوح "ولمّا تلاقينا"، وقصيدة يزيد بن معاوية "أصابك عشق"، وأخريات مثل: "قولوا لها"، وواصلت زينة عماد الصدح بالأغاني المأخوذة من روائع التراث العربي.

مادة اعلانية

واختتم المطرب العراقي كاظم الساهر الليلة الموسيقية، محتفياً بلغة الضاد أمام حضور جماهيري كبير، شادياً بروائعه الشهيرة التي قدمها عبر مسيرته الفنية مثل: "أنا وليلى" للشاعر حسن المرواني، ودرر نزار قباني: "زيديني عشقاً" و"المستبدة" و "هل عندك شك"، وشهدت وصلة الساهر الغنائية تفاعلاً واسعاً من الجمهور المتذوق للقصيدة العربية واللحن الطربي الأصيل والأداء المسرحي الجميل، ليروي عطش محبيه وعشاق فنّه منذ إطلالته وحتى تلويحه لختام الأمسية.

يذكر أنّ مهرجان "الغناء بالفصحى" يأتي بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م، وتنظمه وزارة الثقافة في سياق جهودها لدعم حضور اللغة العربية في الأنشطة الثقافية والترفيهية في مختلف مناطق المملكة.