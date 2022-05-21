الصحة السعودية: المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ"جدري القردة"
الصحة السعودية: هناك تعريف قياسي للحالات المشتبهة وطريقة تأكيدها، طرق الرصد والتشخيص موجودة في مختبرات المملكة
قال وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية في السعودية، عبدالله عسيري، إن المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ"جدري القردة" ومكافحة العدوى.
وأضاف هناك تعريف قياسي للحالات المشتبهة وطريقة تأكيدها، طرق الرصد والتشخيص موجودة في مختبرات المملكة.
وتابع: "وعن طريقة أنظمة الرصد والممارسين الصحيين على دراية بالتعريف القياسي للمرض وبطرق اشتباهه ورصد العينات ومكافحة العدوى في الحالات المشتبهة".
وأردف: إلى الآن حالات الانتقال بين البشر محدودة جدًا، وبالتالي إمكانية أن يحصل أي تفشيات منه حتى بالدول التي رصدت حالات هي احتمالات منخفضة جدًا، ومثل ما تستعد الدول لأي الأمراض الوبائية، هناك آليات للرصد والتعميم وإجراءات مكافحة العدوى.
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