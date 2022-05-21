انطلاق معرض الخط العربي الذي تنظمه مكتبة المؤسس في تونس

دشن نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار في السعودية الدكتور محمد السديري، والسيد عبدالرحمن حمد عبدالله، وزير الدولة للتربية والثقافة للتعليم العالي بجمهورية الصومال رئيس الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومدير عام المنظمة الدكتور محمد ولد عمر، صباح اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022م معرض الخط العربي الذي تقيمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالعاصمة التونسية، وذلك خلال انعقاد اجتماع المؤتمر العام 26.

وافتتح المعرض بكلمة المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد عمر، الذي أكد على ما قدمته السعوديه من دعم وجهود كبيرة في تسجيل ملف فنون الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وما فتئت توليه من اهتمام بهذا الفن الراقي المعبر على ثقافتنا وهويتنا العربية.

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وقال ولد عمر: إن هذا المعرض الذي نفتتحه اليوم يأتي ضمن جهود مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وحضورها الذي يعد فرصة لتعزيز التعاون والشراكة، وبهذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لكل من ساهم في إقامة هذا المعرض ليحط رحاله بيننا، وتشريف المنظمة بهذه الفرصة للإطلاع على رصيد مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من هذه الروائع وعلى إبداعات الخطاطين في المملكة العربية السعودية.

وقال السيد عبدالرحمن حمد عبدالله وزير الدولة للتربية والثقافة للتعليم العالي بجمهورية الصومال رئيس الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: نحن مسرورون جدا بالجهود المبذولة في معرض الخط العربي التابع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، باعتباره مهما جدا لمستقبل أبنائنا وشعوبنا في تعزيز دور الخط العربي، ونشكر المكتبة لاهتمامها بتراثنا العربي والإسلامي واللغة العربية وندعوهم للاستمرار في هذا النهج ومثل هذه اللقاءات.

وقال السيد علاء الوائلي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في جمهورية العراق، الذي ترأست دولته الدورة الحالية: معرض الخط العربي الذي تحضره اليوم وتشرف عليه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة هو جهد سعودي مميز مع باقي الدول العربية، وهو معرض إثرائي يبرز الجانب الإبداعي ويسهم في الاهتمام باللغة العربية والخطوط بكل أنواعها، مما يثبت إبداع الشباب العربي، ونشكر الجهد الذي قدمته مكتبة الملك عبدالعزيز لاحتضانها هذه الطاقات الشابة ونتمنى مزيدا من الإبداع والتميز.

ويعد المعرض العالمي للخط العربي الذي أطلقته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وبشكل متزامن بين الرياض والدار البيضاء وبكين، بمشاركة أشهر الخطاطين المعنيين بالخط العربي وفنونه، وتضمن لوحات متنوعة بأنواع الخط بوساطة أشهر وأميز الخطاطين، ومخطوطات نادرة تبرز جماليات الخط العربي وأنواعه من النسخ والرقعة والكوفي والأندلسي والديواني والطغرائي، بالإضافة إلى عملات نادرة من المسكوكات الإسلامية التي تمثل العصور الإسلامية المختلفة من مقتنيات المكتبة، وعرض مكتبة تضم أكثر من 200 كتاب عن جماليات الخط العربي وفنونه.