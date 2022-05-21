"جدة آرت بروميناد" تجذب زوار موسم جدة بالعروض الحية
خصصت إدارة موسم جدة الدخول لمنطقة جدة آرت يوم أمس "مجاناً" للزوار
شهدت منطقة "جدة آرت بروميناد" إحدى مناطق فعاليات موسم جدة أمس إقبالاً كبيراً من زوار الموسم الذي استمتع بالفعاليات والعروض الحية المقدمة وتفاعل معها وسط أجواء احتفالية مميزة على الواجهة البحرية.
وخصصت إدارة موسم جدة الدخول لمنطقة جدة آرت أمس "مجاناً" للزوار، وسط منظومة خدمات متكاملة للتسهيل على الزوار قضاء أجمل الأوقات فيها والاستماع بالعروض والبرامج المتنوعة المقدمة لهم.
وشهدت ساحات جدة آرت إقبالا كبيراً من الأسر والأطفال والشباب من الجنسين منذُ الساعات الأولى لافتتاح المنطقة.
وتضمنت العروض برامج وفقرات مسرحية على الواجهة البحرية وعروض الألعاب النارية، وفعاليات ترفيهية، وتضم أكثر من 95 متجرًا ومطعمًا ومقهى، ومنطقة ترفيهية لألعاب الأطفال، وبرج استكشاف والعديد من الخيارات الأخرى المميزة.
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