.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. تطبيق المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة

  • الخط
شعار وزارة الموارد البشرية السعودية

السعودية.. تطبيق المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

تبدأ وزارة المالية السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد تطبيق المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة بواقع 9600 ريال سنوياً.

احذروا حيلة "تيك توك" لحفظ الأفوكادو.. تنشر السالمونيلا سوشيال ميديا احذروا حيلة "تيك توك" لحفظ الأفوكادو.. تنشر السالمونيلا

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أوضحت أنه صدر قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى 2 من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ 9600 ريال لكل عامل إضافي سنوياً، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.

وبينت الوزارة محدودية شريحة الأفراد المستهدفة بهذا القرار، وأن التطبيق سيتم على مرحلتين، بحيث تبدأ المرحلة الأولى من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1443 هـ، وسيكون ذلك على العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على 4 للسعودي الفرد، وعلى 2 للمقيم، وستكون المرحلة الثانية اعتباراً من تاريخ 21 / 10 / 1444هـ، على العمالة المنزلية الجديدة والحالية التي تزيد على 4 للسعودي، و2 للمقيم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تقلص السلطات العراقية زراعة "رز العنبر" إلى 10 آلاف دونم؟ لماذا تقلص السلطات العراقية زراعة "رز العنبر" إلى 10 آلاف دونم؟
اكتشف المزيد