بطاقم كله نساء.. شاهد رحلة طيران تشغل السعوديين!

أبدى العديد من السعوديين خلال الساعات الماضية، ترحيبهم بأول رحلة طيران داخلية "نسائية بامتياز"، معبرين عن فرحتهم وفخرهم بنساء المملكة.

أتى ذلك بعد أن أعلنت شركة طيران "فلاي أديل"، أنها أتمت أول رحلة لها في المملكة بطاقم جميعه من النساء.

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وأقلعت رحلة "فلاي أديل" منخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة إلى جدة يوم الخميس الماضي، بحسب ما أوضح المتحدث باسم الشركة عماد اسكندراني، لفرانس برس.

حدث تاريخي للطيران السعودي🇸🇦#طيران_أديل ينفرد بتشغيل أول رحلة في سماء المملكة بطاقم نسائي بالكامل غالبيتهن سعوديات، وذلك على متن أحدث طائراتنا من طراز A320 التي حلقت بالرحلة رقم117 من #الرياض إلى #جدة 💜✈️ pic.twitter.com/nfg8xGOhQd — طيران أديل (@flyadeal) May 20, 2022

كما أكد أن "غالبية" طاقم الطائرة المؤلف من 7 أشخاص كن من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن التي كانت امرأة أجنبية.

فيما أثنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أمس، على توسع دور النساء في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

في إطار إصلاحات رؤية 2030

يذكر أنه عام 2019 أعلنت الهيئة عن أول رحلة طيران بين طاقمها مساعدة سعودية لقائد الطائرة.

وتشمل الأهداف السعودية لقطاع الطيران والمندرجة في إطار إصلاحات رؤية 2030 زيادة حركة المسافرين سنوياً بأكثر من 3 أضعاف إلى 300 مليون مسافر بنهاية العقد الحالي.

كذلك تسعى المملكة إلى جذب استثمارات للقطاع بمئة مليار دولار بحلول العام 2030، وإنشاء شركة طيران وطنية جديدة، وبناء "مطار ضخم" في الرياض، وزيادة الشحن بمقدار 5 ملايين طن كل عام.