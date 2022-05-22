تفاصيل تقرير أميركي عن العلاقات بين الرياض وواشنطن

صدر تقرير عن مجلس العلاقات الخارجية، الذي يعد مركز إعداد القرارات في واشنطن، يشدد على ضرورة التوصل إلى صفقة كبيرة بين الولايات المتحدة والسعودية من أجل حل الكثير من أزمات العالم الراهنة.

برنامج "البعد الآخر" يناقش التقرير مع معدّه مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق مارتن إنديك. الدبلوماسي المخضرم الذي عمل طويلا في المنطقة سفيرا في إسرائيل وبلدان أخرى، يشرح لماذا يوصي البيت الأبيض بضرورة إعادة تعزيز العلاقات مع الرياض بل إعادة تأسيسها بناء على مبادئ الاتفاق بين الملك عبد العزيز والرئيس فرانكلين روزفلت العام 1945، وإدراك أهمية المملكة في الحفاظ على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم عبر الحفاظ على أسواق طاقة مستقرة.

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كما يعرض للأسباب التي جعلت التقرير يرهن حل الكثير من الأزمات بالتنسيق الوثيق والمباشر بين قيادتي البلدين، بمن فيهم الرئيس الأميركي ونائبه، والملك السعودي وولي عهده.

إنديك يعرض للخطوط العريضة للمقترح، بما فيها الضمانات الأميركية التي ينبغي أن تكون أكثر صلابة في شرق أوسط غير مستقر في شكل متزايد.