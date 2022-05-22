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فيديو لفتاة تضرب صديقتها يثير غضبا.. شرطة الرياض تتدخل

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فيديو لفتاة تضرب صديقتها يثير غضبا.. شرطة الرياض تتدخل

دعوات لمحاسبة الطالبة المتنمرة ومعالجتها والرجوع للأسباب الحقيقة وراء ما بدر منها

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

بعدما أثار مقطع فيديو انتشر بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، أظهر اعتداء فتاة بالضرب المبرح على زميلتها وركلها بقوة غضبا واسعا في السعودية، تدخلت شرطة الرياض فوراً.

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وأعلنت القيادة العامة للشرطة تحديد هوية الفتاة المعتدية في الفيديو، وصـرّح المتحدث الإعلامـي باسمها أن الجهات المختصة تمكّنت من معرفة المعتدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

دعوات لمعاقبة المعتدية

أتى ذلك بعدما انتشر الفيديو مرفقاً بهاشتاغ #فتاة_تعنف_صديقتها"، وأظهر في ثوان معدودة مشاهد صادمة لاعتداء فتاة على زميلتها فجأة بالضرب واللكم، فيما جلست أخريات في مكان أشبه بالمدرجات يشجّعن العنف، فيما تعالت ضحكاتهن.

في حين اكتفت الفتاة المعتدى عليها بمحاولة حماية وجهها من اللكمات والضربات القاسية، ثم رحلت عن المكان بهدوء وصمت.

عقوبات رادعة

بعد ذلك، انهالت دعوات لمحاسبة الطالبة المتنمرة ومعالجتها نفسيا، والرجوع أيضا للأسباب الحقيقة وراء ما بدر منها.

أيضاً طالب آخرون بدعم الفتاة المعتدى عليها، مؤكدين أنها لم تكن ضعيفة بل تفاجأت بما حدث لها من ضرب واعتداء.

إلى ذلك، طالب نشطاء التواصل الاجتماعي بمعالجة هذة الظاهرة ومراقبة كل من يرتكبها بعقوبات رادعة، مؤكدين أنها جريمة متكاملة تستوجب المحاسبة، وفق تعبيرهم.

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