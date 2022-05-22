مشروع "تأملات في الفن السعودي والعالمي" يبدأ في المدارس

أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم في السعودية، نشاطاً لا صفيّاً تحت مسمى "تأملات في الفن السعودي والعالمي"، بهدف رفع مستوى معرفة الطلاب والطالبات بأهم الأعمال الفنية في المملكة والجزيرة العربية وحضارات العالم المختلفة على مر العصور.

ويهدف أيضا لرفع الوعي والذائقة الجمالية لدى الطلاب والطالبات من خلال التعرف على أهم مكونات وعناصر التحف الفنية المشهورة في العالم، وربط تلك الأعمال بالفن السعودي.

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كما يستهدف النشاط جميع طلبة التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية.

وسيقدم النشاط محتوى تعليمياً إلكترونياً افتراضياً عبر منصة مدرستي، حيث يحتوي على أهم الأعمال الفنية والمعمارية من جميع أنحاء العالم، وفي تخصصات إبداعية مختلفة مثل الرسم والنحت والأشكال الفنية الأخرى.