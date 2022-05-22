مهرجان البحر الأحمر يحتفي بدور المرأة في السينما

في إطار الاحتفاء بدور المرأة في السينما، استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حفلا حصريا السبت، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي، في فندق كاب إيدن روك المطلّ على شبه جزيرة كاب أنتيب الخلّابة.

يأتي هذا الحفل على ضوء الاعتراف بمكانة صانعات الأفلام والممثلات، واحتفاءً بكلّ أعمالهن المذهلة، والتي يتم عرضها خلال المهرجان.

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تمكين الموهوبات

وبينما يعزز هذا الحفل، من مسؤولية مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المتمثلة في تمكين النساء الموهوبات، أمام الكاميرا وخلفها، يتقدّم المهرجان بخطوات ثابتة وواثقة، في رحلة تشكيل مستقبل صناعة السينما، وإلهام الجيل القادم من المبدعات.

وحضر المهرجان الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، وشيفاني بانديا مالهوترا المديرة التنفيذية، حيث استقبلا نخبة واسعة من المواهب السينمائية والتلفازية ونجوم الموضة، بما في ذلك فاليريا غولينو رئيسة لجنة تحكيم جائزة "نظرة خاصّة" التابعة لمهرجان كان السينمائي، وروسي دي بالما رئيس لجنة تحكيم جائزة"الكاميرا الذهبية" التابعة لمهرجان كان السينمائي، ضمن دورته الحالية، وآخرين كثر.

من جانبها، علّقت شيفاني بانديا، المديرة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أن مهرجان البحر الأحمرالسينمائي الدولي يكرّس جهوده من أجل تمكين المرأة في مجال صناعة الأفلام، حيث شملت دورتنا الأولى عرض 136 فيلما، احتلّت المخرجات النساء نصيب 38% من إجمالي نسبة العرض، ونأمل أن تزيد هذه النسبة في دروتنا القادمة.



من المهرجان من المهرجان

أصوات نسائية

كما أضافت أن المهمة تقوم على قيادة الصناعة لمكان يسمح بتسليط الضوء على العديد من القصص الفريدة، والحكايات التي ترويها موجة جديدة من الأصوات النسائية عبر منطقتنا، مما يغذّي احتفاءنا بقوّة الحكايات النسائية الإيجابية، التي لا تلامس عالما العربي وحسب، بل العالم أجمع، وفق تعبيرها.



من المهرجان من المهرجان

ورأى محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلاً: "إن هذه فرصة ثمينة يبادر مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي باستغلالها، ليعبر عن احترامه وإعجابه للمواهب النسائية الاستثنائية، المتواجدة في مهرجان كان هذه العام. إذ إننا نلتزم من خلال منصّة مهرجاننا، بدعم وتقديم المواهب الجديدة البارزة القادمة من العالم العربي، مما يوفّر لهم فرصة التأثير على الجماهير والنقّاد على حدّ السواء، عبر أرجاء العالم".

يذكر أن الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ستقام في مدينة جدة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022.