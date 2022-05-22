نجل خالد سامي يكشف جديد حالة والده الصحية

في جديد تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي، أعلن نجله تركي أن حالة والده مستقرة.
وقال في تغريدة على حسابه في تويتر، الأحد، إنه يشعر بأنه سيسمع صوته قريباً.
كما كشف أن والده سيجري عملية تغيير أنبوب، وأنه سيكون معه وسيطمئن محبيه عليه.
الحمدلله حالت ابوي اليوم مستقرة، عندي احساس كبير أني برجع اسمع صوته قريب 🤍 #خالد_سامي pic.twitter.com/uXCs75HY4k— ِ (@UrTurki) May 22, 2022
توخي الدقة والحذر
يذكر أن صحة الفنان خالد سامي لا تزال محل اهتمام عدد من محبيه الذين يحاولون باستمرار الاطمئنان عليه، خاصة بعد أن كانت قد تدهورت حالته مؤخراً، مما تسبب في توقف قلبه مرتين ودخوله العناية المركزة.
وكانت زوجته عايدة العتيبي قد صرحت في وقت سابق لـ"العربية.نت"، أن حالة زوجها مستقرة ويخضع للعلاج.
فيما دعت إلى توخي الدقة والحذر أثناء نقل المعلومات عن حالته، خاصة بعد انتشار شائعات تتحدث عن وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
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