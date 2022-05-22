المطيري: السعودية وصلت لمرحلة الإبهار في طب القلب

أكد الدكتور فواز المطيري، استشاري أمراض القلب والقسطرة بمستشفى الحرس الوطني، ورئيس جمعية القسطرة القلبية الخليجية ورئيس المجلس العلمي السعودي لأمراض القلب، أن أغلب الأجهزة المستخدمة في العالم في العمليات المعقدة للقلب موجودة بالسعودية.

وأضاف أن هذا ما يتم إبرازه في المحافل العالمية، فضلا عن قدرة الأطباء على مواكبة التطور وإجراء العمليات المعقدة بنفس المستوى، والمعايير العالمية "وإبراز ما وصلنا إليه من ناحية تقديم الخدمات الطبية والعناية بالمريض وتقديمها بشكل مجاني للسعوديين وغيرهم".

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وفي حديثه مع "العربية.نت" قال المطيري، إن المؤتمر الطبي للقسطرة القلبية الذي أقيم في باريس يعتبر من أكبر مؤتمرات القسطرة القلبية في العالم، والذي يهدف لتبادل الخبرات وبحث كل ما هو جديد انتهاء بتوصيات عالمية لتغيير الممارسات الطبية في كل عام.

ولفت إلى أن المؤتمر يحضره من 10 إلى 14 ألف شخص من كل دول العالم، ويعتبر حضوره والمشاركة فيه من الأمور المميزة التي يبحث عنها أغلب الأطباء والجمعيات.

وقال إنه تشرف بترؤس المجموعة السعودية في الجلسة العلمية التي عقدت بالتعاون مع الجمعية السعودية للقسطرة القلبية بالتعاون مع جمعية القسطرة الهولندية.

وأضاف المطيري "دائما تتواجد المملكة في المحافل الدولية، حيث إن المملكة وصلت إلى مرحلة إثبات الوجود والإبهار بمدى الخبرات والتقدم الموجود في السعودية بمختلف المجالات الطبية، خاصة في مجال القلب والقسطرة الطبية من كوادر وإمكانيات طبية هائلة".