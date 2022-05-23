من مشاهير سناب شات.. تغريم سعوديتين 400 ألف ريال

أصدرت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، اليوم الاثنين، قراراً بتغريم مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بقيمة 400 ألف ريال.

الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع تصدر غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي بالإساءة إلى إحدى الدول.



للإبلاغ عن المخالفات الإعلامية تواصلوا معنا عبر #منصة_إعلام:https://t.co/U8I9MMVgNx pic.twitter.com/7J8PE61Kks — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) May 23, 2022

والمواطنتان السعوديتان من مشاهير سناب شات، وقامتا بنشر فيديو يتضمن إساءة لإحدى الدول.

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وأوضحت أن المواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي، وتم استدعاؤهما بعد نشر الفيديو الذي تضمن إساءة لإحدى الدول، الأمر الذي يستوجب العقوبة حسب الضوابط والأنظمة.

فيما دعت هيئة الإعلام المرئي والمسموع الجمهور إلى الإبلاغ عن المخالفات الإعلامية.

يذكر أن الفتاتين أثارتا ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الأيام الماضية، بسبب رحلتهما السياحية إلى إحدى الدول، وطالب مغردون عبر هاشتاق بوجوب معاقبة المشهورتين ووضع حد لسلوكياتهما التي حملت إساءات إلى شعب الدولة المستضيفة لهما.