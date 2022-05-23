شاب سعودي يحصل على علاج لسمنته.. والسبب تغريدة

تفاعل عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية مع تغريدة عن شاب سعودي يعاني من السمنة المفرطة حيث وصل وزنه لـ 200 كيلوغرام، ما ساهم في توفير علاج فوري له.
فقد بدأت الحكاية عندما تداول ناشطون تغريدة تدعو لتوفير علاج لحامد البالغ من العمر 20 عاماً، حيث تفاعل معها الكثيرون في غضون ساعات من نشرها عبر وسم #علاج_حامد.
وتجاوب مع التغريدة العديد من الأطباء ومنهم استشاري جراحة السمنة الدكتور عائض القحطاني، الذي طلب التواصل معه.
في حين تكفلت شركات سياحة بمصاريف التنقل والرحلات العلاجية خصوصاً أنه يقيم في منطقة جازان وهو يتميم الأب والأم.
كما تفاعل عدد من المشاهير وفاعلي الخير بالمبالغ المالية له.
الشاب حامد ٢٠ سنة، سعودي يتيم الأم و الأب— في الدوام (@PASSIONED2030) May 22, 2022
يعمل حارس أمن
يعاني من سمنة مفرطة
ساعدونا في إيصال مشكلته لعل من يتكفل بعلاجه.#علاج_حامد pic.twitter.com/VR8YUPSt5c
وذكر الشاب أنه حاول التخفيف من وزنه عدة مرات، إلا أنه فشل في جميع محاولاته، مبينا أنه وصل الآن إلى حد الصعوبة في السيطرة على النوم وعدم القدرة على المشي بشكل سليم، كون زيادة الوزن أثرت على قدمه اليمنى.
حياك الله حامد في مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء— مستشفى الموسى التخصصي (@almoosahospital) May 22, 2022
علاجك بإذن الله عندنا في مركز جراحات السمنة تحت إشراف إستشاري جراحة السمنة الدكتور حامد الودعاني
ارسل لنا رقم التواصل وابشر بعلاجك
#علاج_حامد
وأبدى شكره للأطباء الذين بادروا لمساعدته، كما خص بالشكر جميع من تفاعل مع قصته وساهم في علاجه مع التكفل بمصاريف السفر كونه بمنطقة جازان.
-
القبض على "سمكري بني آدمين" جديد بمصر.. خريج دبلوم صناعيراجت ظاهرة غريبة في مصر خلال الآونة الأخيرة، تمثلت بانتحال أشخاص لتخصصات طبية حساسة ليست لهم أي علاقة بها لا من قريب ومن بعيد، حيث ألقت السلطات ... مصر
-
جونسون وزيلينسكي يناقشان الحصار الروسي على أوديسابحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد، الحصار الروسي على مدينة أوديسا الساحلية غرب البلاد.وقرر ... العرب والعالم
-
ماريوبول جديدة.. أوكرانيا تحذر من الأوضاع بسيفيرودونتسكمع سيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول بالكامل، حذر القادة الأوكرانيون من وضع مؤلم وصعب في مدينة سيفيرودونتسك، وهي واحدة من آخر المدن الكبرى في ... العرب والعالم