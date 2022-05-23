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شاب سعودي يحصل على علاج لسمنته.. والسبب تغريدة

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الشاب حامد
الشاب حامد

شاب سعودي يحصل على علاج لسمنته.. والسبب تغريدة

العربية.نت - مريم الجابر 

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تفاعل عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية مع تغريدة عن شاب سعودي يعاني من السمنة المفرطة حيث وصل وزنه لـ 200 كيلوغرام، ما ساهم في توفير علاج فوري له.

فقد بدأت الحكاية عندما تداول ناشطون تغريدة تدعو لتوفير علاج لحامد البالغ من العمر 20 عاماً، حيث تفاعل معها الكثيرون في غضون ساعات من نشرها عبر وسم #علاج_حامد.

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وتجاوب مع التغريدة العديد من الأطباء ومنهم استشاري جراحة السمنة الدكتور عائض القحطاني، الذي طلب التواصل معه.

في حين تكفلت شركات سياحة بمصاريف التنقل والرحلات العلاجية خصوصاً أنه يقيم في منطقة جازان وهو يتميم الأب والأم.

كما تفاعل عدد من المشاهير وفاعلي الخير بالمبالغ المالية له.

وذكر الشاب أنه حاول التخفيف من وزنه عدة مرات، إلا أنه فشل في جميع محاولاته، مبينا أنه وصل الآن إلى حد الصعوبة في السيطرة على النوم وعدم القدرة على المشي بشكل سليم، كون زيادة الوزن أثرت على قدمه اليمنى.

وأبدى شكره للأطباء الذين بادروا لمساعدته، كما خص بالشكر جميع من تفاعل مع قصته وساهم في علاجه مع التكفل بمصاريف السفر كونه بمنطقة جازان.

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