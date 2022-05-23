فتح المواقع التراثية للزوّار في مختلف مناطق السعودية

أعلنت هيئة التراث السعودية اليوم الاثنين، عن فتح مواقع التراث الثقافي في مختلف المناطق أمام جميع الزوّار من شرائح المجتمع كافة، وذلك لاطلاعهم على تاريخ هذه المواقع، وما تحتويه من تفاصيل تاريخية وتراثية مهمة.

وشملت المواقع المفتوحة للزيارة قلعة الملك عبدالعزيز التاريخية بضباء في تبوك، التي ستفتح أبوابها للزوّار من السبت إلى الخميس بين 9 صباحا و 5 مساءً، والجمعة من الساعة 3:30 مساءً وحتى 8 مساءً، فيما تستقبل مغائر شعيب في تبوك الزوّار من السبت إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، وستكون أوقات الزيارة يوم الجمعة من 3 مساءً إلى 6 مساءً.

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حائل

وفي منطقة حائل ثلاثة مواقع تراثية هي جبل أم سنمان (موقع تراث عالمي)، وحصن فيد الأثري وقلعة أعيرف، وستكون أوقات زيارتها من السبت إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، والجمعة من الساعة 3:30 مساءً إلى 8 مساءً.

كذلك، تحتضن منطقة القصيم عددًا من المواقع التراثية التي تفتح أبوابها للزوّار بحسب الأوقات التالية؛ برج الشنانة من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 6 مساءً، والجمعة والسبت من 4 مساءً إلى 9 مساءً، وبيت البسام وسوق المسوكف من السبت إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، والجمعة من الساعة 3:30 مساءً إلى 8 مساءً. وبلدة الخبراء التراثية، وبلدة عيون الجواء التراثية، وبلدة المذنب التراثية من السبت إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 12 مساءً، ثم من 4 مساءً إلى 7 مساءً، والجمعة من الساعة 3:30 مساءً إلى 8 مساءً.

الجوف

وتشمل المواقع التراثية في منطقة الجوف كلاً من قلعة كاف بالقريات، ومركز زوّار المنطقة الأثرية بسكاكا، وقلعة زعبل، ومركز زوّار أعمدة الرجاجيل، والمنطقة الأثرية بدومة الجندل، والتي تشمل مسجد عمر بن الخطاب، وقلعة مارد وسوق دومة الجندل، وتستقبل زوّارها طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا إلى 12 مساءً ثم من 4:30 مساءً إلى 7 مساءً.

وتتضمن قائمة المواقع التراثية مواقع متعددة في السعودية، تشمل القلعة الدوسرية بجازان، وموقع الأخدود الأثري، وقصر الإمارة التاريخي، ومنطقة حمى الثقافية في نجران، وبيت البيعة والمدرسة الأميرية في الأحساء، وقرية رُجال وموقع جرش الأثري، وبيت التراث "النماص" في عسير، والتي ستستقبل جميعها الزوّار من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى الخامسة مساءً، والجمعة من 3:30 مساءً إلى السادسة مساءً، والسبت من 10 صباحًا إلى 6 مساءً. فيما تفتح قرية ذي عين في الباحة أبوابها من السبت إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، والجمعة من 3 مساءً إلى 6 مساءً. ويوم السبت من 10 صباحًا وحتى 6 مساءً.

فيما يستقبل موقع سكة الحديد (مسجد السقيا) بالمدينة المنورة زوّاره من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً، ويومي الجمعة والسبت من 5 إلى 9 مساءً.

وفي منطقة الرياض يستقبل قصر الإمارة في الغاط زوّاره من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 5 عصرًا، والجمعة والسبت من 2 إلى 8 مساءً. وقرية شقراء التراثية، وقرية أشيقر التراثية من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 12 مساءً، ثم من 4 إلى 10 مساءً، والجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 10 مساءً. وقرية الشعراء التراثية من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 12 مساءً، ثم من 4 إلى 10 مساءً، والجمعة والسبت من الساعة 4 مساءً إلى 10 مساءً. وقرية عودة سدير التراثية من الخميس إلى السبت من 4 إلى 10 مساءً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة التراث لرفع مستوى تفاعل المجتمع مع التراث الوطني بمساراته المادية وغير المادية، حيث ستتيح زيارة المواقع التراثية نافذة مهمة للتعريف بالتراث الوطني، وزيادة الوعي به، وبأهميته الثقافية والتاريخية.