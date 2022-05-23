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فيديو صادم من خميس مشيط.. اعتدى وأطلق النار وسط شارع عام

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فيديو صادم من خميس مشيط.. اعتدى وأطلق النار وسط شارع عام

العربية.نت - مريم الجابر

نشر في: آخر تحديث:

بعدما انتشر مقطع فيديو بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية خلال الساعات الماضية، أظهر اعتداء شخص على آخر بالسلاح الأبيض وإطلاق النار وسط شارع عام، تدخلت شرطة خميس مشيط.

فقد قبضتْ شرطةُ محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، على مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على آخر بسلاح أبيض ويطلق النار على مركبته في طريق عام، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة.

وسمع في الفيديو شخص يتحدث عن أن المعتدى عليه طالب في المرحلة الثانوية في خميس مشيط، وتمت إصابته بإصابات بليغة.

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