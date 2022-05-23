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أفنان المرغلاني.. أول سعودية تنال رخصة التدريب على سيارات الأوتوكروس

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أفنان المرغلاني

أفنان المرغلاني.. أول سعودية تنال رخصة التدريب على سيارات الأوتوكروس

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

سجلت المهندسة أفنان المرغلاني إضافة إلى تميز المرأة السعودية، حين أصبحت أول امرأة في المملكة تنال رخصة التدريب على القيادة الآمنة وسيارات رياضة الأوتوكروس.

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وتعمل أفنان في مجال الهندسة الطبية كما سبق لها وأن شاركت في أول سباق نسائي في السعودية، بجانب عملها كمديرة في إحدى الشركات الطبية الكبرى.

كما أشارت مسبقا إلى عشقها للعمل في مجال السيارات السريعة، وأنها فضلت الدخول في المجال لكسب المزيد من الخبرات فيه.

ووجه الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر تويتر التهنئة لأفنان بعد حصولها على رخصة التدريب.

يذكر أن أوتوكروس هو رياضة سباق سيارات تقوم بالأساس على تسابق السيارات داخل مضمار، تحدد مساحته بشكل مسبق ويزود بالكثير من العوائق لدفع السائقين للقيام بحركاتهم الخاصة والتنقل داخل الحلبة والوصول إلى خط النهاية في أقل وقت ممكن.

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