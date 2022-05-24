تبوك.. حادث مروع يتسبب بوفاة طالبة وإصابة 12 آخرين
سائق الحافلة قاد بسرعة داخل الحي مما أدى للاصطدام بسيارة آخرى
تسبب حادث مروري وقع لحافلة صغيرة تقِل عددا من طالبات المرحلة الابتدائية بتبوك في وفاة إحداهن أثناء عودتها من المدرسة بحي البوادي.
وذكر شهود عيان أن قائد الحافلة كان يقودها بسرعة عالية داخل الحي، فاصطدم بسيارة أخرى كانت تقودها سيدة، ما أدى إلى انقلاب الحافلة حيث توفيت طالبة في الصف الرابع الابتدائي وأصيبت 12 أخريات بإصابات بسيطة.
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وبيّن المصدر أن الفتاة توفيت في الموقع مباشرة، وتم نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، مضيفًا أن رجال المرور قاموا بمباشرة الحادث وتخطيطه والتحفظ على سائق الحافلة.
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