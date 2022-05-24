عايض يوسف أول فنان يقدّم مادة الثقافة الموسيقية.. والمغردون يتفاعلون

بمعلومات عن الدرجات الموسيقية والمدرج الموسيقي، ظهر الفنان السعودي عايض يوسف وهو يشرح معلومات موسيقية عن الأسطر والفراغات الإضافية وعن السلم الموسيقي، فيما تناقل مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديوهات للفنان عايض يوسف كأول معلم لبرنامج الثقافة الموسيقية، الذي قررت هيئة الموسيقى بالتعاون مع وزارة التعليم تعليمها لطلاب التعليم العام عبر منصة مدرستي والحديث عن مفتاح صولو والسطور المحددة.

وكان الفنان عايض قد غرد قائلا: "سعدت كثيراً بأنني سأكون جزءاً من هذا البرنامج الموسيقي الثقافي، وأشكر ثقة هيئة الموسيقى فيني لتقديم هذا البرنامج، وأتمنى التوفيق لجميع الطلاب، وبإمكانكم الآن مشاهدة الحلقات على منصة مدرستي".

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من جهتها، أعلنت هيئة الموسيقى اليوم عن إطلاق نشاط لاصفّي بمسمى "الثقافة الموسيقية" بالتعاون مع وزارة التعليم، الذي يقدّم محتوى إثرائياً على منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى، ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرف على أساليب فنانين عالميين، إضافة إلى القدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية بالمملكة، والتعرف على الآلات الموسيقية.

ويتناول النشاط موضوعات متعددة وتعريفاً عاماً في كل حلقة بشرح تفصيلي للمفاهيم الفنية والنظريات والقواعد، ومختارات من آلات موسيقية متنوعة، وتصنيفها، وصناعتها، وتقنية العزف، إلى جانب موضوع "نبذة عن بعض الشخصيات الموسيقية"، وموضوع "التراث الموسيقي السعودي" الذي سيعرف الطلاب على مختلف الأنماط الموسيقية التراثية لمختلف مناطق المملكة.

وسيتناول النشاط هذه الموضوعات في حلقات (دروس) افتراضية على منصة مدرستي، حيث حدد لكل حلقة أهداف ومخرجات ومهارات فكرية، وتقييم لكل حلقة بعد نهايتها.

يذكر أن العام الدراسي 2022 شهد إدراج 100 مدرسة أهلية لتعليم الموسيقى ضمن برامجها، حيث دعمت وزارة الثقافة المدارس بتوفير الآلات الموسيقية وتقديم الدعم اللازم لتنمية المهارات الفنية الأساسية للطلاب.