انطلاق مهرجان دارين الشعري بمشاركة 60 شاعرا خليجيا

أطلق نادي المنطقة الشرقية الأدبي، مساء أمس الاثنين فعاليات مهرجان دارين الشعري في نسخته الرابعة، بمشاركة ٦٠ شاعرًا وشاعرةً من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بقاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز في مقر النادي بالدمام.

وأوضح الأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتّاب العرب ورئيس مجلس إدارة النادي الناقد والإعلامي محمد بن عبدالله بودي خلال كلمته في افتتاح الفعاليات بأن هذه المهرجان يكاد يكون المهرجان الشعري الوحيد حاليًا في مشهدنا الثقافي السعودي.

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وأضاف أن هذه النسخة الرابعة تحتوي على ست جلسات شعرية في كل يوم ثلاث جلسات بمشاركة ٦٠ شاعرًا وشاعرة من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.











وأكد بودي بأن "هذه النسخة من المهرجان شهدت تكريم ثلاث شخصيات ثقافية وطنية أسهمت في دعم الحراك الأدبي والثقافي في وطننا وهم الأديب عبدالعزيز بن حسن الجبر من مؤسسي صحافة الأفراد في المملكة العربية السعودية والمكتبات الأهلية والداعمين لحركة التأليف والنشر في المنطقة الشرقية والأديب الدكتور علي بن عبدالعزيز الخضيري مؤسس ومدير إذاعة القرآن الكريم ووكيل وزارة الإعلام السابق لشؤون الإذاعة والكاتب الدكتور عبدالله بن صادق دحلان عضو مجلس الشورى السابق ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة ومن الداعمين للمؤسسات الثقافية والأدبية الوطنية".

من جهته، وأشاد الأديب عبدالعزيز بن حسن الجبر، بالجهود التي قدمت في مهرجان دارين الشعري في نسخته الرابعة لدعم الثقافة والأدب. وأضاف بأن "هذا المهرجان لا يعد عرسًا شعريًا فحسب بل حلقةَ وصل تمد وشائج التواصل بين نخب مبدعة من أبناء المنطقة الشرقية بخاصة والمملكة بعامة ودول الأشقاء في الخليج العربي، وإضافةً نوعيةً لفعاليات نادي المنطقة الشرقية الأدبي، وشاهدًا على ما يقدمه النادي من حراك ثقافي وتلمس لاحتياجات المثقفين بالمنطقة، ومواكبةً جليةً لرؤية المملكة العربية السعودية ثقافياً".وهنأ الأدباء بناديهم والمنطقة بناديها.

وشكر الدكتور علي بن عبدالعزيز الخضيري نادي المنطقة الشرقية الأدبي على هذا التكريم، وكذلك جهود النادي في النهضة بالمعرفة الثقافية والأدبية، مشيداً باختيار "دارين" كعنوان واسم للمهرجان الشعري، لما له من صدى تاريخي عريق.

وعبر الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، وهو أحد المكرمين عن خالص شكره لرئيس مجلس إدارة أدبي الشرقية الناقد محمد بودي على التكريم الذي يعبر عن أصالة النادي، وعبّر عن فخره بتواجده بين الحاضرين، ودعا رجال الأعمال لأن يكونوا داعمين ومساهمين في مشاريع الأندية الأدبية وفعالياتها.

وشهدت فعاليات المهرجان مشاركات شعرية متنوعة لعدد من الشعراء، فيما شارك الجميع مع الفرقة الشعبية في فن "العرضة".