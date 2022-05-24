وزير الخارجية السعودي: حققنا بعض التقدم مع إيران لكن ليس بشكل كاف

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء إنه على إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي، مشيراً إلى تحقيق بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكن ليس بشكل كاف.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي بأنه على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة.. مضيفا بأن التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين".

وزير الخارجية السعودي: إذا قام اللبنانيون بالإصلاحات سنرى ما يمكننا فعله #العربية pic.twitter.com/4W3QaMoVXR — العربية (@AlArabiya) May 24, 2022

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وشدد على ضرورة دفع عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية للأمام، مضيفاً أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لاستقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط وضمان أمن الطاقة.

وحول انتخابات لبنان، قال إنها "قد تكون خطوة إيجابية لكن من السابق لأوانه قول ذلك".

منع انزلاق ​لبنان

بدوره، أشار وزير الخارجية الأردني، ​أيمن الصفدي​، إلى أنه "يجب العمل على منع انزلاق ​لبنان​ إلى الفوضى، كما يجب انتهاء ​الأزمة السورية​ والمسار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك".

ولفت الصفدي، إلى أن "مقتل شيرين وما جرى في جنازتها مفزع والقضية الأساسية هنا هي الإسراع في حل سياسي للصراع"، مؤكداً "أننا نقف ضد أي اجتياح لأي دولة أو انتهاك لسيادتها والاعتداء على سلامة أراضيها".