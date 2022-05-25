التدريب التقني والطيران المدني يطلقان أكاديمية المطارات في جدة

سلّم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، الرخصة النهائية لأكاديمية المطارات لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز بن الدعيلج، وذلك إيذانًا بالبدء في إجراءات إطلاق أكاديمية المطارات، وتفعيلاً لبرنامج التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تنمية القوى العاملة الوطنية.

وتعتبر أكاديمية المطارات وحدة تدريبية غير ربحية تطلق بالشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للطيران المدني، وتهدف إلى توفير المقومات الأساسية لتدريب وتطوير الموارد البشرية في مجال الطيران المدني وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها.

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وأكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور الفهيد، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الطيران المدني وعلومه والخدمات اللوجستية المرتبطة به، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مستوى مهارات الكفاءات الوطنية في مجالات الطيران المدني وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

وأوضح الفهيد أن الأكاديمية ستقدم برامج تدريبية تأهيلية مهنية وتقنية معدة خصيصاً في هذا المجال بحيث تركز على التقنيات الحديثة في مختلف التخصصات ذات العلاقة بالطيران لتخريج الكفاءات المؤهلة لشغل الوظائف في المجالات ذات العلاقة.

من جانبه، عبّر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن سعادته بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وانعكاس مخرجاتها على تطوير قطاع الطيران المدني في البلاد، متطلعاً أن تسهم هذه الأكاديمية في تمكين وتأهيل الشباب للعمل في مجال الطيران المدني في المملكة وفي تعزيز وتطوير قدراتهم، وأن تكون هذه الأكاديمية رائدة في المجالات التخصصية التي يحتاجها سوق العمل السعودي وفق رؤية المملكة 2030.