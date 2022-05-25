السعودية تؤكد دعمها لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد بأوكرانيا
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأوكراني في دافوس مستجدات الأزمة في أوكرانيا
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الأربعاء بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى دافوس في سويسرا.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم السعودية "لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
وكان الأمير فيصل بن فرحان قد شارك أمس الثلاثاء في إحدى جلسات منتدى دافوس حيث قال إن إمدادات النفط مستقرة، ولا يوجد أي نقص في الأسواق العالمية"، مؤكداً على "وجوب البحث عن مقاربة أوسع لمعالجة أزمة الطاقة العالمية".
-
جزائريان يفوزان بجائزة "موريس أودان" للرياضيات بفرنسايسعى القائمون على الجائزة إلى تخليد كفاح "موريس أودان"، المثقف اليساري الذي درس الرياضيات بـ"جامعة الجزائر" المغرب العربي
-
عمداء كليات الحقوق يقاطعون لجنة قيس سعيد "لصياغة دستور جديد"من شأن هذه المقاطعة أن يبعثر خطط ومشروع الرئيس التونسي لإعادة تشكيل السياسة التونسية ويفقدها أهم ركائزها، خاصة بعدما فقد دعم الاتحاد العام التونسي للشغل المغرب العربي
-
تقرير: إيران اخترقت الوكالة الذرية وحصلت على وثائق سرية خطيرةإيران كانت تعد الأجوبة بناء على المخاوف الموجودة في وثائق الوكالة الدولية إيران