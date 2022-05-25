السعودية تؤكد دعمها لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد بأوكرانيا

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الأربعاء بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، وذلك على هامش مشاركتهما في منتدى دافوس في سويسرا.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم السعودية "لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً".



الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني في دافوس الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الأوكراني في دافوس

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد شارك أمس الثلاثاء في إحدى جلسات منتدى دافوس حيث قال إن إمدادات النفط مستقرة، ولا يوجد أي نقص في الأسواق العالمية"، مؤكداً على "وجوب البحث عن مقاربة أوسع لمعالجة أزمة الطاقة العالمية".