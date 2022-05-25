موسم جدة يرصد تنافس نجوم الكوميديا الخليجية والعربية

رصد موسم جدة 2022 تنافس نجوم الكوميديا الخليجية والعربية عبر تقديم أعمالهم المسرحية على مسارح منطقة "سيتي ووك" والمتنوعة الموضوعات وسط إعجاب الزوار من مختلف الأعمار.

وعمل القائمون على التجهيزات والإعداد لتقديم عرض المسرحيات على المسرح العربي بـ "سيتي ووك" الذي يشهد أجمل المسرحيات العربية يومياً من 5:30 إلى 9:30 مساءً.

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ومن ضمن المسرحيات المعروضة مسرحية "سوبر ماركت" من بطولة الفنان حسن البلام، التي تحاكي قيام مجموعة من الأشخاص بدخول سوبر ماركت لشراء بعض الأشياء لتتوالى الأحداث والمواقف المشوقة بعد ذلك.

وتأتي مسرحية "حبيبتي من تكون" بعد نجاح عرض سابق لها، حيث تعود المسرحية بعرض بانورامي فريد في موسم جدة، وتدور فكرة المسرحية حول حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومشواره الفني وحياته العاطفية.

وتجري الاستعدادات لعرض مسرحيات أخرى بمشاركة عدد من نجوم الفن في الوطن العربي، حيث يسعى موسم جدة إلى تحقيق كافة الرغبات وتنوع الخيارات وتنويع العروض في مواقع الفعاليات التسع حتى يجد كل زائر ما يريد ليقضي هو وأفراد أسرته أجمل اللحظات وأسعدها.