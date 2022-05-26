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اندلاع حريق في أجمل المناطق السياحية بمنطقة تبوك

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اندلاع حريق في أجمل المناطق السياحية بمنطقة تبوك

لم تسجل الحادثة أي إصابات بشرية نظير عدم وجود سكان في المنطقة

العربية.نت - نادية الفواز      تصوير - محمد الشقيقي  

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اندلع حريق مساء اليوم الأربعاء في موقع نخيل الرايسه داخل قرية الديسة جنوب غرب محافظة ضباء في تبوك، شمال غرب السعودية. وباشرت فرق الدفاع المدني التعامل مع الحريق، ولا تزال عمليات إخماده مستمرة.

وذكر شهود عيان لـ "العربية.نت" أن الحريق اندلع في مجموعات كثيفة من النخيل، تكثر من حولها بعض الأشجار اليابسة، مما شكل خطراً بالغاً على جميع المزارع المجاورة، في ظل انتقال ألسنة النار، كما ساعدت الرياح في توسع الحرائق وشدتها، في حين لم تسجل الحادثة أي إصابات بشرية نظير عدم وجود سكان في المنطقة.

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وقال شهود عيان إن مساحة الحريق كبيرة، ولا تزال تتسع، ويحتاج الأمر لتعزيز فرق الدفاع المدني المتواجدة في الموقع.

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