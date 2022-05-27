.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اعتداء على ممرضة سعودية..فيديو يثير غضبا والسلطات تتدخل

  • الخط
من الفيديو

اعتداء على ممرضة سعودية..فيديو يثير غضبا والسلطات تتدخل

أحد الكوادر الطبية في ذات المستشفى أكد أنها ممرضة مميزة ومتفانية في عملها

العربية.نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اعتداء مواطن على ممرضة سعودية داخل قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على الفاعل.

اعتدوا على فتاة فقتلوها.. شرطة الرياض تقبض على الجناة السعودية اعتدوا على فتاة فقتلوها.. شرطة الرياض تقبض على الجناة

وأضافت أنه جرى إيقاف المتّهم في محافظة المجاردة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بعد إحالته إلى النيابة العامة.

والسبب؟

جاء ذلك بعدما طالب ناشطون بمحاسبة مواطن اعتدى على ممرضة رفضت فكّ المغذي من يد مريض.

وأظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطن على الممرضة وسحلها على الأرض، فيما كانت الأخيرة تصرخ وتستغيث إلى أن تدخل أشخاص وأنقذوا الموقف.

متميزة في عملها

يذكر أن هاشتاغ #اعتداء_ مواطن _على ممرضة_ سعودية كان تصدّر موقع تويتر خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل كبير من المغردين الذين عبروا عن استنكارهم للواقعة.

وطالبوا بتدخل الجهات المعنية لردع مثل هذه الممارسات.

بدوره، نشر أحد الكوادر الطبية في ذات المستشفى تغريدة عبر تويتر، كشف فيها أن الممرضة الضحية لم تكمل سنتها الأولى في الخدمة، مؤكداً أنها متميزة في عملها.

إلى ذلك، قال آخر إن الاعتداء على أي عامل له عقوبته التي تصل إلى السجن 10 أعوام مع غرامة، مطالبا بتطبيق النظام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استخبارات غربية تتهم موسكو بنقل أوكرانيين لمعسكرات تصفية استخبارات غربية تتهم موسكو بنقل أوكرانيين لمعسكرات تصفية
اكتشف المزيد