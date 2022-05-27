اعتداء على ممرضة سعودية..فيديو يثير غضبا والسلطات تتدخل

بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اعتداء مواطن على ممرضة سعودية داخل قسم الطوارئ في أحد المستشفيات، أعلنت شرطة منطقة عسير القبض على الفاعل.

وأضافت أنه جرى إيقاف المتّهم في محافظة المجاردة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بعد إحالته إلى النيابة العامة.

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والسبب؟

جاء ذلك بعدما طالب ناشطون بمحاسبة مواطن اعتدى على ممرضة رفضت فكّ المغذي من يد مريض.

وأظهر الفيديو لحظة اعتداء المواطن على الممرضة وسحلها على الأرض، فيما كانت الأخيرة تصرخ وتستغيث إلى أن تدخل أشخاص وأنقذوا الموقف.

متميزة في عملها

يذكر أن هاشتاغ #اعتداء_ مواطن _على ممرضة_ سعودية كان تصدّر موقع تويتر خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل كبير من المغردين الذين عبروا عن استنكارهم للواقعة.

مواطن يعتدي على ممرضة سعودية ويسحبها على الأرض.. pic.twitter.com/1Vsr5LSusw — الموجز السعودي (@saudistuff) May 27, 2022

وطالبوا بتدخل الجهات المعنية لردع مثل هذه الممارسات.

بدوره، نشر أحد الكوادر الطبية في ذات المستشفى تغريدة عبر تويتر، كشف فيها أن الممرضة الضحية لم تكمل سنتها الأولى في الخدمة، مؤكداً أنها متميزة في عملها.

إلى ذلك، قال آخر إن الاعتداء على أي عامل له عقوبته التي تصل إلى السجن 10 أعوام مع غرامة، مطالبا بتطبيق النظام.