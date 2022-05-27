التحالف الإسلامي العسكري يعرض طرق محاربة التطرف

شهد جناح التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الارهاب إقبالاً من الزائرين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31.

إصدارات التحالف لمحاربة التطرف

ويشارك التحالف بجناح خُصص للتعريف بالتحالف ومهامه ورؤيته الاستراتيجية، وتخلل المعرض توزيع آخر الإصدارات التي يعمل عليها التحالف والمعنية بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

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من جهته، أكد الأمين العام للتحالف أن إحدى أدوات محاربة الإرهاب الاستراتيجية هي التواصل المباشر مع الجمهور بكافة فئاته ومستوياته، وإيصال الرسائل المعرفية والتوضيحية المعنية بردع وكشف الجماعات الإرهابية المختلفة وسبلهم وأدواتهم التي يستخدموها لنشر أفكارهم الضالة للتغرير بالنشء.

إعادة صياغة الفكر

وأضاف أن أول ما يُستهدف في محاربة الإرهاب هو الفكر وإعادة صياغته ليكون ذا توجه بناء ينبذ العنف والتطرف، يلي ذلك الرسائل الإعلامية التي تعمل على نشر المواد الفاضحة لتوجهات هذه الجماعات لكشفها وتعرية زيفها، ليأتي بعد ذلك العمل على قطع دابر كل ما من شأنه تزويدهم بالتمويل المطلوب لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية من مصادر تمويل وغسل أموال وتجارة غير مشروعه، وصولاً إلى دحرهم عسكرياً.

يذكر أن هذه المشاركة تُعد الثانية من نوعها للتحالف للمشاركة في معارض محلية ودولية معنية بالكتاب والثقافة، وتهدف لفتح أواصر المشاركة ونشر المعرفة للجمهور للتوعية ضد مخاطر الإرهاب والحد من التطرف العنيف.