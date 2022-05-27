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بقيمة مليار ريال.. السعودية الأولى عالميا بتصدير التمور

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التمور في السعودية - تعبيرية

بقيمة مليار ريال.. السعودية الأولى عالميا بتصدير التمور

العربية.نت - مريم الجابر

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احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى (عالمياً) في صادرات التمور في عام 2021 الماضي من حيث القيمة وفقاً لما أعلنه موقع (TradeMab) التابع لمركز التجارة العالمي، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام نفسه 1.215 مليار ريال.

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ويبلغ عدد النخيل بالمملكة 33 مليون نخلة، ويمثل ذلك 27% من إجمالي النخيل في العالم وتبلغ عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألفا.

كما تبلغ قيمة قطاع النخيل والتمور في السعودية ما يقارب 7.5 مليار ريال أي ما نسبته 12% من إجمالي الناتج الزراعي و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي.

التمور في السعودية - تعبيرية
التمور في السعودية - تعبيرية

من جانبه، أشار المركز الوطني للنخيل والتمور في بيان له أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدمتهم المزارعون.

وأضاف المركز أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً من خلال تطويره واستدامته وعملت منذ وقت مبكر في إعدادوتنفيذ برامج لتطوير هذا القطاع إذ رفع إسهامه في الناتج المحلي.

كما بين أن الجهود تركزت على تكامل الشركات الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنتجي ومصدري التمور؛ لتسهيل إجراءات التصدير وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.

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